В Западном Казахстане шестилетняя девочка погибла от удара током

УРАЛЬСК. 5 МАЯ - В ЗКО завели уголовное дело по факту смерти 6-летней девочки от удара током, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ЧП произошло 2 мая в поселке Деркул. 6-летняя девочка погибла 2 мая, около 17.00. Полицейских на место происшествия вызвали медики скорой помощи, сообщает портал "Мой ГОРОД".

4 мая было вскрытие несовершеннолетней девочки, которая при неизвестных обстоятельствах погибла. По заключению эксперта смерть наступила от удара током", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Сейчас дело переквалифицировано на часть 3 статьи 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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