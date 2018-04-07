Шесть человек спасли при пожаре в трехэтажном доме в Алматы

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в трехэтажном доме в Турксибском районе Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о пожаре поступило на пульт 101 в 18.45. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут.

"Как выяснилось, произошло горение квартиры, расположенной на втором этаже 3-этажного жилого дома. В ходе тушения пожара спасено шесть человек, из них трое детей. Эвакуировано 100 человек, из них 20 детей. Пожар локализован в 19.02 и ликвидирован в 19.06. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сказала Сандугаш Баймухамбетова.

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