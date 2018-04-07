Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
7 апреля 2018
  • 02
  • :
  • 39
Новости регионов
15º Преимущественно облачно
днем 29º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

Шесть человек спасли при пожаре в трехэтажном доме в Алматы06.04.2018
Происшествия  19:54

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в трехэтажном доме в Турксибском районе Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, сообщение о пожаре поступило на пульт 101 в 18.45. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут.

"Как выяснилось, произошло горение квартиры, расположенной на втором этаже 3-этажного жилого дома. В ходе тушения пожара спасено шесть человек, из них трое детей. Эвакуировано 100 человек, из них 20 детей. Пожар локализован в 19.02 и ликвидирован в 19.06. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сказала Сандугаш Баймухамбетова.
Просмотров: 3193
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
06.04.2018   19:54
Шесть человек спасли при пожаре в трехэтажном доме в Алматы
06.04.2018   13:31
В Бескарагайском районе ВКО проводят аварийно-спасательные работы
06.04.2018   11:38
Фото: http://www.ng.kz
В одном из ТРЦ Костаная произошел пожар
06.04.2018   08:57
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана
05.04.2018   19:19
Мансарда сгоревшего дома в Алматы была сделана из горючих материалов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today