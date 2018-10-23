Школьница погибла под колесами автобуса в Астане

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Школьница погибла под колесами автобуса в Астане23.10.2018
Происшествия  18:20

Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - 15-летняя девочка погибла под колесами пассажирского автобуса №40 в Астане, передает Kazakhstan Today.

"23 октября, около 14.40, водитель маршрутного автобуса № 40, следуя по улице Кенесары, допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате дорожного происшествия несовершеннолетняя, 2003 года рождения, скончалась на месте ДТП", - сообщила пресс-службы департамента полиции Астаны.

По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.
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