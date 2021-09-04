Система Orphus

Школьников столичной школы эвакуировали из-за пожара

03.09.2021 6022
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Учеников столичной школы №54 по улице Иманбаева эвакуировали из-за пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня, в 09.10, на канал 102 поступил вызов о том, что в средней школе №54 по улице Иманбаева пожар. 
 

Силами полиции эвакуированы в безопасное место школьники, учителя, оцеплены близлежащие улицы. Жертв и пострадавших нет. На месте задействована спецтехника, площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

 
По предварительным данным, причиной является замыкание электропроводки. 
 
По данному факту проводится проверка.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая