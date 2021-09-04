Школьников столичной школы эвакуировали из-за пожара

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Учеников столичной школы №54 по улице Иманбаева эвакуировали из-за пожара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня, в 09.10, на канал 102 поступил вызов о том, что в средней школе №54 по улице Иманбаева пожар.

Силами полиции эвакуированы в безопасное место школьники, учителя, оцеплены близлежащие улицы. Жертв и пострадавших нет. На месте задействована спецтехника, площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По предварительным данным, причиной является замыкание электропроводки.

По данному факту проводится проверка.

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