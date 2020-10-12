Школьница из Арыси порезала себе вены из-за суицидальной игры

Туркестан. 11 октября. Kazakhstan Today - В Арыси школьница попала в суицидальную группу в соцсетях, где ее куратор угрозами заставил порезать себе вены, передает Kazakhstan Today.

О случившемся рассказала одноклассница девочки. По словам Камиллы, ее одноклассница долгое время была в обработке у так называемых групп смерти. Что подруга в беде, она поняла не сразу. Девочка стала отстраненной, зажатой, очень нервной и дошедшей до последней черты.

Рассказала, что попала в группу в социальной сети. Сначала она подумала, что это самая обычная игра. Было весело! Присылали разные задания: нарисуй рисунок, сделай с ним фото и еще много чего. Последним заданием стало порезать вены. Она отказалась, а куратор отправил ей точный их адрес и сказал, что убьет ее родителей. Я была в полной растерянности от ее рассказа. Позже выяснилось, что страх взял вверх и она вены порезала", - рассказала подруга пострадавшей Камилла.

Первым об этой истории узнал классный руководитель девушек. Позже выяснилось, что в смертельные игры начали играть и другие одноклассники - как они сказали, из интереса. С подростками и родителями начали работать школьные психологи. А недавно в Арыси полицейские задержали куратора социальных групп для подростков.

Задержан мужчина, который с помощью Telegram-каналов привлекал подростков к играм суицидальной направленности. При обыске у него были изъяты ноутбук, мобильные телефоны. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование", - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Алибек Оразалы.

По данным полицейских, поймать таких кураторов сложно. На задержание уходит от полугода до нескольких лет. Психологи советуют родителям вовремя реагировать на подозрительные сигналы и уделять больше внимания детям, передает "Хабар 24".

На любые проявления, на любые звоночки стоит обращать внимание. Не стоит игнорировать, смеяться, недооценивать, заниматься морализаторством или осуждением. Стоит обратиться к своему ребенку, спросить, как давно он себя так чувствует, с чем это связано, и постараться в кротчайшие сроки обратиться в ресурсные организации", - рассказал суицидолог Екатерина Миронова.

При МВД есть департамент, который занимается мониторингом групп, форумов, сообществ в социальных сетях. При малейших подозрениях на неправомерные действия их блокируют.

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