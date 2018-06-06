Склад горел в подвальном помещении девятиэтажного дома в Алматы

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Во вторник вечером в подвальном помещении девятиэтажного дома в микрорайоне Аксай-4 в Ауэзовском районе Алматы произошел пожар, передает Kazakhstan Today.
Сообщение о сильном задымлении поступило в ДЧС Алматы в 20.33. Спустя четыре минуты первые пожарные расчеты уже прибыли к месту вызова.
"Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. Как выяснилось, произошло горение пустых картонных тар от бытовой техники в подвальном помещении (склад). Пожар локализован в 21.50 и ликвидирован в 22.10. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - прокомментировали в ДЧС.
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