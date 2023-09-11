Скончался супруг погибшей в ДТП в Турции казахстанки

Землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы

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Марракеш. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате землетрясения в Марокко погибли 296 человек, еще 153 пострадали, сообщает - В результате землетрясения в Марокко погибли 296 человек, еще 153 пострадали, сообщает РБК





По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек.





По данным Sky News Arabia, землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.





Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 9 сентября в 02 час. 55 мин. 00 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 601 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.