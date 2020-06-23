Скончался второй ребенок, пострадавший в результате пожара в Кокшетау

Кокшетау. 22 июня. Kazakhstan Today - Скончался второй ребенок, пострадавший в результате пожара в квартире в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, 7-летняя девочка умерла сегодня ночью. Третья сестра всё еще в больнице. Девочка находится в тяжелом состоянии, сообщает " Хабар 24 ".





Дети остались без присмотра взрослых. Причина пожара устанавливается", - рассказали в КЧС.

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