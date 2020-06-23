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Скончался второй ребенок, пострадавший в результате пожара в Кокшетау

22.06.2020, 11:59 7831
Кокшетау. 22 июня. Kazakhstan Today - Скончался второй ребенок, пострадавший в результате пожара в квартире в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, 7-летняя девочка умерла сегодня ночью. Третья сестра всё еще в больнице. Девочка находится в тяжелом состоянии, сообщает "Хабар 24". 
 
Как сообщалось ранее, 13 июня в одной из квартир в 5-этажном жилом доме в Кокшетау произошел пожар. Пожар произошел в квартире на втором этаже. В 22.56 пожар ликвидирован. С места пожара госпитализированы трое детей 2014, 2012, 2016 годов рождения, один из которых скончался в больнице. 

Дети остались без присмотра взрослых. Причина пожара устанавливается", - рассказали в КЧС. 

 

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