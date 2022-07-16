Смертельное ДТП произошло на трассе Павлодар - Кызылорда

ПАВЛОДАР. 15 ИЮНЯ - В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Павлодар - Кызылорда погиб 33-летний водитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента полиции Павлодарской области, авария произошла 13 июля около 17.30.
33-летний водитель автомобиля марки ГАЗ-21R35-10 на автодороге Павлодар - Кызылорда совершил столкновение с автомашиной марки "Вольво". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ГАЗ-21R35-10 от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - проинформировали в департаменте.
По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена экспертиза.