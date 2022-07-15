Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на трассе Шымкент - Тараз

Фото: instagram/azamat_sarsenbayev
ЖАНАОЗЕН. 14 ИЮЛЯ - Акция по продаже сахара, организованная в одном из магазинов Жанаозена, возмутила казахстанцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сахар продают лишь тем, кто сделает покупку на 2000 тенге", - написал на своей странице в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.
При этом сахар, купленный по оптовой цене от 680 тенге, владелец продавал по 500 тенге за килограмм, сообщили в горакимате.
По правилам акции каждый покупатель должен был совершить покупку на сумму свыше 2 тысяч тенге. Магазин посетили представители акимата и разъяснили предпринимателю раздел закона о защите прав потребителей. В результате владелец остановил акцию", - рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена.
Ранее сообщалось, что в Казахстане цены на сахар за год выросли
на 61%.
Несмотря на подорожание, найти сахар в магазинах становится все сложнее, а если дефицитный товар появляется на прилавках, его разбирают в считанные секунды, иногда дело не обходится без потасовок.
Так, по информации "Хабар24"
, в регионах РК сахар отпускают строго лимитировано, по 2-3 килограмма в одни руки, а цены за килограмм сахара варьируются от 630 тенге в Актобе до 800 тенге в Шымкенте и Костанае. Более того, к осени цены могут взлететь до 1 тысячи тенге за килограмм.
В Талдыкоргане очередь за "льготным" сахаром занимают
с двух часов ночи, продукт реализуют по 435 тенге, но на руки выдают лишь по 2 килограмма.