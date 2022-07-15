Смертельное ДТП с участием грузовика произошло на трассе Шымкент - Тараз

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Жители столицы засняли на видео пожар на левобережье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ДЧС Нур-Султана, 14 июля в 16.27 пожарные подразделения ДЧС выехали на поступивший вызов. По прибытии было установлено, что на улице Сарайшык на опорах моста "Архар" происходит горение силового кабеля на площади 40 п. м.

На место были вызваны сотрудники Акмолинской распределительной электросетевой компании для работы по обесточиванию электрических кабелей.

После пожарные приступили к ликвидации возгорания. Пожар локализован в 17.54 и ликвидирован в 18.05. Жертв и пострадавших нет.