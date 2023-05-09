Смог от пожаров накрыл Кокшетау и Акмолинскую область

Фото: Kazakhstan Today

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Кокшетау. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Густой смог от пожаров накрыл окрестности Кокшетау и соседние районы Акмолинской области, жители жалуются на сильный запах гари.





В Кокшетау где-то сильный пожар? Невозможно дышать, на улице и в квартирах пахнет гарью";





Не могли бы узнать, что произошло? С самого утра город накрыло дымом и стоит запах горелого";





Что у нас случилось? Весь микрорайон Васильковский в дыму!" - пишут очевидцы в соцсетях.





Kazakhstan Today





На сильное задымление также жалуются жители Степногорска.





Подробную информацию о задымлении в разных регионах выложил Instagram-паблик step.news





Степногорск накрыло смогом от пожаров в РФ и Петропавловске. В северной половине области, а также в городе Кокшетау отмечается сильный смог, слабый северо-западный ветер 2-7 м/с, погода без осадков", - сообщается в информации.





В городе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по взвешенным частицам РМ 2.5 (пыль) в пределах 1,3-1,5 ПДК, по другим показателям превышений не наблюдается.





По данным наблюдений постов экологического мониторинга филиала РГП "Казгидромет" по Акмолинской области, высокий уровень загрязнения отмечается в поселке Бурабай.





Существенное превышение по оксиду углерода и пыли в атмосферном воздухе наблюдается также в районе Щучинско-Боровской курортной зоны.





Между тем, по прогнозам синоптиков, в северной половине области и Кокшетау в период с 9 по 11 мая ожидаются местами кратковременный дождь, гроза, ветер умеренный, северный, северо-восточный 9-15 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду, что будет способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.





В ДЧС Акмолинской области на запрос агентства KAZAKHSTAN TODAY ответили, что на территории Кокшетау и близлежащих районов очагов горения и пожаров не наблюдается. Предположительно, дым идет со стороны Северо-Казахстанской области.





Наличие смога и запаха гари также может быть обусловлено сильными лесными пожарами в приграничных областях Российской Федерации - Тюменской, Свердловской и Курганской.





Как сообщает "Московский комсомолец", на Урале, в Зауралье и Сибири горят десятки гектаров леса.





В Омской области из-за природных пожаров введен режим ЧС, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка, передает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора.





Вчера в Костанайской области из-за сухой травы загорелись 20 дачных домов.





Еще один крупный пожар произошел в частном секторе Петропавловска. Там загорелся сухой камыш. Огонь уничтожил 9 домов - 7 жилых и 2 нежилых.

Возгорание сухостоя также произошло в горах Алматы, в Иле-Алатауском природном нацпарке. Во время тушения огня один пожарный - Курманбеков Арслан - погиб из-за упавшего на него горящего дерева, второй - Оқасов Ерік - получил травму руки.





К настоящему времени удалось частично локализовать пожар на горном склоне. Для ликвидации возгорания задействованы 42 сотрудника нацпарка "Иле Алатау" и 32 работника ДЧС, 5 единиц техники, а также 2 вертолета "Казавиаспас". Предварительная площадь пожара составляет 3 га. Работы продолжаются.