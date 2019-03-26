Соседи спасли мужчину при пожаре в Алматы

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Женщина вместе сыном и соседкой спасли человека при пожаре в Алматы, передает Kazakhstan Today.





Пожар произошел сегодня в первой половине дня в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Жарокова и Кабанбай Батыра.





Внутри однокомнатной квартиры на четвертом этаже загорелись вещи. Спящий квартирант Еркин Торегельдин, 1972 года рождения, проснувшись от едкого и густого дыма, не смог приблизиться к входной двери и начал через балкон звать на помощь. Услышав крики своего соседа, который жил этажом ниже, Андрей Моисеев позвонил 101. Пока пожарные были в пути, Андрей вместе с мамой Анной Моисеевой и соседкой Натальей Кисарь предложили Торегельдину встать на перила балкона. Только так можно было в тот момент спасти мужчину. Протянув ему свои руки, все трое помогли погорельцу подняться на балкон квартиры, в которой живут", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Прибывшие через восемь минут после звонка пожарные за несколько минут локализовали огонь. Они были сильно удивлены, узнав, что погорельца на пятый этаж вытащили две хрупкие женщины. По словам пожарных, соседи сильно рисковали, когда протягивали свои руки пострадавшему. Ведь под тяжестью массы тела они могли сами серьезно пострадать или погибнуть, выпав с пятого этажа.





Благодаря собственной смекалке, во избежание угрозы взрыва, Андрей Моисеев перекрыл колонку газа в подъезде. Пострадавший от огня Еркин Торегельдин получил ожоги руки и колена второй степени. У него легкая степень отравления продуктами горения, однако от госпитализации мужчина отказался", - уточнили в ведомстве.





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