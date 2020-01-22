Сотовые операторы необоснованно уменьшили период списания абонентской платы по тарифам

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today – Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики республики Казахстан выявил, что сотовые операторы необоснованно уменьшали период списания абонентской платы по тарифным планам, передает Kazakhstan Today.
Действия операторов сотовой связи по уменьшению периода времени, за который суммируется стоимость полученных услуг, содержат признаки злоупотребления доминирующих положением путем нарушения прав неограниченного круга потребителей. В соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса республики Казахстан операторам связи направлены уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения конкурентного законодательства", - сообщили в пресс-службе комитета.
Отмечается, что неисполнение уведомления является основанием для назначения расследования.
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