Сотрудника Антикоррупционной службы уволили за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Столичные полицейские задержали пьяного водителя, который прикрывался служебной "корочкой". Когда патрульные попросили мужчину предъявить документы, он достал удостоверение сотрудника Антикоррупционной службы, передает Kazakhstan Today.

Нетрезвый водитель факт нарушения отрицал. При этом просил полицейского вернуть служебное удостоверение. На уговоры правоохранители не поддались и отвезли мужчину на медосвидетельствование. Экспертиза показала, что он действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Все материалы дела направили в суд, сообщил телеканал КТК

В Антикоррупционной службе после проведенной проверки подтвердили, что задержанный действительно является сотрудником их ведомства. В настоящий момент он уволен по отрицательным мотивам.

Напомним, 31 января глава Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил заменить удостоверения госслужащих идентификационными картами. "Нашим первым шагом станет отказ от пресловутых корочек, которые зачастую используются не по назначению и являются рудиментом прошлого. Они будут заменены на современные ID-карты, сочетающие в себе несколько функций", - сказал глава ведомства на расширенном заседании коллегии АДГСПК.

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