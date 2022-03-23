Система Orphus

Спасатели Алматинской области эвакуировали более 50 туристов, застрявших в горах

22.03.2022, 12:06 22286
Спасатели Алматинской области эвакуировали более 50 туристов, застрявших в горах
Фото: ДЧС Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 22 МАРТА - Спасатели Алматинской области сообщили об эвакуации 52 человек, оставшихся в горной местности из-за поломки автобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Силами сотрудников ДЧС Алматинской области (три сотрудника и одна единица техники КамАЗ "Вахтовка") эвакуированы 52 пассажира, которые остались в горной местности в связи с поломкой автобуса, в 25 км от села Нура, в районе Кокпектинского перевала, горы Богуты, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
 
Группа туристов доставлена до ближайшего населенного пункта. В дальнейшем люди самостоятельно на попутном транспорте разъехались по домам.
 
 

новости по теме

МИД РК: в разбившемся на юге Китая самолете казахстанцев нет

22.03.2022, 16:22 17191
МИД РК: в разбившемся на юге Китая самолете казахстанцев нет
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан заверили, что на борту разбившегося на юге Китая пассажирского самолета Boeing казахстанцев не было, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В МИД РК сообщили, что, по предварительным данным, граждан Казахстана нет среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение.
 
По данным СМИ, спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, информирует РИА Новости.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР в понедельник, 20 марта.  

 

Трое погибли и семеро пострадали в дорожной аварии в Шымкенте

22.03.2022, 15:29 17706
Трое погибли и семеро пострадали в дорожной аварии в Шымкенте
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 22 МАРТА - Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Шымкенте ночью 20 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы столкнулись три автомобиля Hyundai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа. После сильного удара несколько человек выбросило прямо из машин на асфальт, информирует региональное издание Otyrar.kz.
 
От полученных травм трое скончались на месте. Семеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Из них пятеро взрослых и двое детей. 
 
Также сообщается, что после столкновения произошла утечка топлива и загорелась одна из машин. Пожарные предотвратили пожар.
 

Обрушение трубы на ТЭЦ Петропавловска: под завалами найдено тело сотрудницы

22.03.2022, 15:00 18416
Обрушение трубы на ТЭЦ Петропавловска: под завалами найдено тело сотрудницы
Фото: facebook/ДЧС СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 МАРТА - Во вторник, 22 марта, под завалами рухнувшей трубы ТЭЦ-2 спасатели обнаружили тело машиниста-обходчика - женщины 1984 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

22 марта в 10.32 под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины. В 12.05 тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.

 
Поиски велись более двух суток с привлечением кинологических расчетов.
 

Работы проводились в сложных условиях - разбор завалов был осложнен наличием свисающих деформированных железобетонных плит перекрытия и металлических ферм, опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Не имелось возможности использования тяжелой инженерной техники, разбор производился спасателями вручную с использованием шанцевых и гидравлических инструментов", - рассказали спасатели.

 
Напомним, 20 марта на теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. При уточнении наличия сотрудников дежурной смены выяснилось отсутствие машиниста-обходчика оборудования котельного цеха - женщины 1984 года рождения. По факту обрушения трубы возбуждено уголовное дело. 22 марта в областной прокуратуре сообщили о задержании  директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ.
 

В крупном ДТП в Актау пострадали три человека

22.03.2022, 13:49 20591
АКТАУ. 22 МАРТА - ДТП произошло 21 марта в 22.50. На пульт дежурного 102 управления полиции Актау поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Авария произошла на перекрестке между 31А, 32А, 31Б, 32Б микрорайонами, сообщает "Лада". 
 
Водитель Daеwoo Nexia, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. В результате аварии трое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Одного отпустили домой после оказания медицинской помощи.
 
Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Ведется расследование.
 
 

Прокуратура СКО: задержаны директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ

22.03.2022, 10:04 24011
Прокуратура СКО: задержаны директор и главный инженер Петропавловской ТЭЦ
Фото: Depositphotos
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 МАРТА - Департаментом полиции области 21 марта в порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска директор ТОО "ТЭЦ-2", а также главный инженер товарищества, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям), сообщает пресс-служба прокуратуры Северо-Казахстанской области.
 
В рамках досудебного расследования проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств по делу. Ход расследования взят на контроль прокурором области и начальником ДП СКО.
 
Одновременно прокуратурой области проводится анализ деятельности контролирующих органов, по результатам которого будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.
 
20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение одной из трех труб. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. 
 
21 марта в Минэнерго сообщили, что режим работы Петропавловской ТЭЦ-2 восстанавливается после обрушения дымовой трубы.
 

Экс-глава "Алатау жарык компаниясы" Умбетов погиб в ДТП

21.03.2022, 21:44 31866
ТАЛДЫКОРГАН. 21 МАРТА - Бывший глава АО "Алатау жарык компаниясы" Мухит Умбетов погиб в автокатастрофе 19 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

19 марта 2022 года на 63-м году жизни в результате автомобильной аварии погиб экс-председатель правления, член совета директоров АО "Алатау Жарык Компаниясы", депутат Алматинского областного маслихата Умбетов Мухит Абикеевич", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алматинских элетрических станций. 

 
Мухит Умбетов более десяти лет занимал пост главы АО "Алатау жарык компаниясы" и покинул его в январе 2022 года. 
 

На Казахстанском электролизном заводе в Павлодаре вспыхнул пожар

21.03.2022, 19:20 39606
ПАВЛОДАР. 21 МАРТА - В воскресенье, 20 марта, произошел пожар в системе газоочистной установки цеха по производству электродов Казахстанского электролизного завода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В системе газоходов повысилась температура, в результате началось тление, которое перешло в горение. Прибывшая пожарная команда потушила пожар", - рассказали в пресс-службе завода. 

 
На заводе рассказали, что все сотрудники с места возгорания были эвакуированы.
 
Прибывшая по вызову скорая помощь проверила состояние здоровья сотрудников.
 

Случаи отравления продуктами горения среди персонала не выявлены", - говорится в сообщении.

 

В Минэнерго сообщили о восстановлении работы ТЭЦ-2 Петропавловска

21.03.2022, 16:44 58011
В Минэнерго сообщили о восстановлении работы ТЭЦ-2 Петропавловска
Фото: Скриншот из видео в соцсетях
ПЕТЕРОПАВЛОВСК. 21 МАРТА - По информации Министерства энергетики Республики Казахстан, режим работы Петропавловской ТЭЦ-2 восстанавливается после обрушения дымовой трубы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

20 марта 2022 года до частичного обрушения дымовой трубы № 1 на Петропавловской ТЭЦ-2 в работе находились 4 котла. После возникновения технологического нарушения в работе остались 2 котла, в результате снижения выдачи тепловой энергии температура в тепловых сетях была снижена до +40 градусов", - проинформировали в МЭ РК.

 
По информации ведомства, 21 марта в 9.30 в работу был включен третий котел, также начали подъем температуры в тепловых сетях.
 
После обеда планируется включение четвертого котла, "что позволит восстановление температурного режима тепловых сетей до заданных значений".
 

Вместе с тем продолжается работа по очистке завалов от разрушения дымовой трубы, в том числе по поиску машиниста-обходчика электростанции. А также проводится оценка масштаба разрушения и объема восстановительных работ", - добавили в пресс-службе.


20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение одной из трех труб. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов