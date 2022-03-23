Спасатели Алматинской области эвакуировали более 50 туристов, застрявших в горах

Фото: ДЧС Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 22 МАРТА - Спасатели Алматинской области сообщили об эвакуации 52 человек, оставшихся в горной местности из-за поломки автобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Силами сотрудников ДЧС Алматинской области (три сотрудника и одна единица техники КамАЗ "Вахтовка") эвакуированы 52 пассажира, которые остались в горной местности в связи с поломкой автобуса, в 25 км от села Нура, в районе Кокпектинского перевала, горы Богуты, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Группа туристов доставлена до ближайшего населенного пункта. В дальнейшем люди самостоятельно на попутном транспорте разъехались по домам.