Тараз. 27 декабря. Kazakhstan Today - Спасатели ночью эвакуировали 30 человек с занесенной автотрассы в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, с 02.30, в связи с метелью и плохой видимостью ограничено движение на участке автодороги Алматы - Ташкент (534-й - 593-й километры, село Айша Биби до границы ЮКО) для всех видов автотранспорта, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

"В этот же день, в 03.00, в Жуалынском районе на автодороге Алматы - Ташкент силами спасателей Жамбылской области из застрявших в снежных сугробах авто эвакуированы на станцию Бурное 30 человек. Сейчас спасатели прибыли на перевал Шакпак и начали работу по эвакуации автомашин, застрявших в снежных сугробах", - рассказал Иманкулов.

При этом он отметил, что Жуалинский район Жамбылской области известен своими суровыми природными условиями в зимнее время.

В КЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдения соответствующих мер безопасности в зимнее время, а также рекомендовали по возможности отложить поездки за пределы населенных пунктов.

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