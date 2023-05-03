02.05.2023, 09:27 53081
Специалисты устанавливают причину массовой гибели рыбы на озере в Карагандинской области
Местные жители опубликовали видео с массовым мором рыбы
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Караганда. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области экологи и ветеринары экстренно выехали на озеро Жартас в связи с массовой гибелью рыбы.
Местные жители опубликовали видео с массовым мором рыбы вдоль берега водоема. Рыбаки уверены, десятки крупных сазанов задохнулись ранней весной из-за нехватки кислорода. Якобы арендатор зимой не бурил лунки, сообщает телеканал КТК.
Озеро Жартас в Каркаралинском районе, что почти в 300 километрах от областного центра, давно было передано предпринимателю в природопользование. В водоеме размером больше 200 гектаров водятся окунь, сазан, карась. До этого нареканий к арендатору не было, рассказывают чиновники.
На место выехали экологи, представители рыбнадзора, чтобы найти место мора и взять пробы.
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03.05.2023, 09:37 11816
В ВКО проводится расследование по факту смерти двух несовершеннолетних
В соцсетях появилась информация о смерти двух подростков
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Усть-Каменогорск. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространяется информация, что учащаяся одной из школ Риддера и студент колледжа города Алтая якобы совершили суицид.
По информации портала YK-news.kz, в управлении образования Восточно-Казахстанской области подтвердили факт смерти несовершеннолетних.
Факт смерти несовершеннолетних подтверждаем. Это студент и ученица 6-го класса. Все произошло не во время учебного процесса, а в выходные дни, когда дети были дома. Суицид это или нет, будет выяснять полиция", - сообщила заместитель руководителя управления образования Восточно-Казахстанской области Алима Акылбек.
02.05.2023, 11:21 49636
В Актау произошло аварийное отключение двух энергоблоков Дополнено
Возник дефицит электроэнергии
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Актау. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 1 мая 2023 на тепловой электростанции ТОО "МАЭК" произошли аварийные отключения энергоблоков, что привело к дефициту электроэнергии, сообщает пресс-служба АО "KEGOC".
Как рассказали в пресс-службе компании, в 13.24 (по времени Астаны) аварийно отключился энергоблок № 3 с генерацией 128 МВт, а в 17.38 аварийно отключился энергоблок № 2 с генерацией 160 МВт.
На время аварийного ремонта энергоблоков будут вводиться ограничения промышленных предприятий - потребителей электростанции ТОО "МАЭК". При этом приоритетно обеспечивается энергоснабжение населения", - уточнили в компании, отметив, что в электрических сетях АО "KEGOC" аварийные отключения отсутствуют.
Дополнено 02.05.2023, 11.45
По информации портала Lada.kz, из-за аварийной остановки энергоблоков на МАЭКе произошел сбой работы на заводе «КазАзот», что повлекло нарушение технологического режима производства.
По информации портала Lada.kz, из-за аварийной остановки энергоблоков на МАЭКе произошел сбой работы на заводе «КазАзот», что повлекло нарушение технологического режима производства.
Глава Минэнерго анонсировал рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию.
Повышение тарифов на комуслуги будет производиться постепенно с учетом социально-экономической ситуации в регионах, сообщили в ходе совещания в правительстве.
02.05.2023, 09:41 52226
Работник погиб на месторождении Жетыбай в Мангистауской области
Еще один работник госпитализирован с травмой головы
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Актау. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На скважине № 5613/28 ПУ "Жетыбаймунайгаз" в компании ТОО "Буровая компания "Великая Стена" произошел несчастный случай, в результате которого один работник погиб, еще один госпитализирован с травмами.
По предварительным данным, на скважине бригадой производились монтажные работы, во время проведения сварочных работ произошел хлопок. От полученных травм скончался на месте электрогазосварщик, гражданин Казахстана. Мастер буровой установки - гражданин КНР получил травму головы и был доставлен в сельскую больницу, сообщает портал Mangystau Media.
Для выяснения обстоятельств несчастного случая проводится досудебное расследование работниками правоохранительных органов.
Обстоятельства и причины несчастного случая выясняются.
02.05.2023, 08:27 54406
На газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области произошел пожар Дополнено
Фото: МЧС РК
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Актобе. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На газоперерабатывающем заводе № 2 в Актюбинской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.
1 мая 2023 года в 15.55 по времени Актюбинской области на пульт "112" поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района", - проинформировали в ДЧС.
Руководством ДЧС произведена аэровизуальная разведка. В ДЧС Актюбинской области создан оперативный штаб.
В тушении пожара задействованы более 50 огнеборцев и 9 единиц техники ДЧС Актюбинской области и ТОО "Семсер өрт сөндіруші". Пожар локализован в 20.35. Причины и площадь пожара устанавливаются.
Тушение пожара продолжается. 4 рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильное", - отметили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.
Дополнено 02.05.2023, 08.42
Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, 2 мая в 06.20 пожар ликвидирован.
01.05.2023, 19:02 70971
В Павлодаре тушат пожар в дачном массиве
Фото: Instagram/pavlodar_tjd
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Павлодар. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в садоводстве "Яблонька" произошло горение сухой травы, огонь распространился на дачные участки.
В 15.19 1 мая текущего года на пульт "101" поступило сообщение о возгорании в садоводстве "Яблонька". Для ликвидации загорания к месту вызова были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области (33 сотрудника и 7 единиц техники), сообщили в ДЧС Павлодарской области.
По прибытии к месту вызова установлено горение дачных участков и сухой травы на площади ориентировочно 6 гектаров.
Пожар был локализован в 16.50. В тушении принимают участие силы и средства Павлодарского лесничества (7 работников, 2 единицы техники), на месте организован подвоз воды.
01.05.2023, 15:18 75971
Курсант Академии КНБ РК покончил с собой
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Курсант Академии КНБ РК совершил суицид. Проводится расследование по части 1 статьи 105 (Доведение до самоубийства).
30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По данным ведомства, управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.
Отмечается, что членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2020 года скончались 270 военнослужащих. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни - 36%, ДТП - 24% и суицид - 20%.
30.04.2023, 18:26 98806
В Караганде в результате драки скончался парень
Смерть наступила до приезда скорой помощи
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Караганда. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Возле карагандинского рестобара TEDD 24-летний мужчина в словесной перепалке нанес удар 19-летнему парню, в результате чего потерпевший скончался, сообщает департамент полиции Карагандинской области.
30 апреля в Караганде около 2.30 возле рестобара ТEDD произошла словесная ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанес последнему один удар кулаком по лицу. Потерпевший до приезда скорый скончался на месте", - рассказали подробности в департаменте.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
30.04.2023, 14:46 96316
В ЗКО произошел конфликт со стрельбой
Все участники инцидента доставлены в полицию
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Уральск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из дворов в городе Аксае Западно-Казахстанской области произошел конфликт со стрельбой. Видео инцидента появилось в соцсетях.
В одном из дворов в города Аксая произошла потасовка группы мужчин, в ходе которой слышны звуки, похожие на выстрел. В целях установления обстоятельств и привлечения виновных лиц факт зарегистрирован в ОП Бурлинского района", - говорится в сообщении департамента полиции ЗКО в Instagram.
Сообщается, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 293, часть 3, пункт 2, УК РК (Хулиганство, совершенное с применением газового оружия). Проводятся следственные действия для более подробного установления обстоятельств дела. Прокуратурой района дано письменное указание. Жертв и пострадавших нет", - добавили в полиции.
Отмечается, что иные данные в интересах следствия согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежат.
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