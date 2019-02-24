Спецкомиссия создана в Талдыкоргане для расследования гибели женщины после переливания крови

Талдыкорган. 4 февраля. Kazakhstan Today - Специальная комиссия создана в Талдыкоргане для расследования гибели пациентки, которой вместо третьей группы крови неоднократно переливали четвёртую, передает Kazakhstan Today.

Анархан Кыргызбаева скончалась полмесяца назад. В больницу она поступила с диагнозом "анемия". Однако вскоре женщине стало плохо. Как выяснится позже, причиной ухудшения состояния, а после и смерти, стала ошибка медиков. Женщине с третьей группой крови неоднократно переливали четвертую, пишет " Хабар 24 ".

По факту гибели пациентки создана специальная комиссия. Все документы рассмотрят независимые эксперты, сообщили в областном департаменте охраны общественного здоровья.

Все материалы переданы независимым экспертам, предварительные выводы будут готовы на следующей неделе. По этим выводам все виновные будут привлечены к ответственности", - прокомментировал заместитель руководителя ДООЗ региона Асхат Чарапиев.

Переливание крови считается областью высокого риска. Требования к процедуре прописаны в приказах и стандартах Минздрава. Совместимость крови донора и пациента должна была проверяться неоднократно, считает медицинский эксперт Айнур Айыпханова.

Если произошла ошибка на первом уровне, когда Служба крови неправильно промаркировала и отдала больнице, то здесь ответственность не на больнице, а на том, кто это сделал. Второй уровень: кабинет крови больницы, они должны были проверить. Если они функцию не выполнили, то следующий этап - лечащий врач еще раз это делает", - отметила гендиректор центра развития здравоохранения МЗ РК Айнур Айыпханова.

По данным портала, ежегодно в Казахстане виновными в нежелательных последствиях признают порядка 400 медицинских работников. Однако халатность следует строго разделять с добросовестным заблуждением, говорит Айыпханова.

В Казахстане действует свыше 1000 клинических протоколов, которые носят рекомендательный характер. И врачи применяют их как руководство, но они являются рекомендательными, потому что каждая ситуация может быть различной в зависимости от тяжести и случая клинического. Поэтому при несоблюдении рекомендательного характера документов, если раньше каралось уголовной ответственностью, то сейчас это исключено из уголовного кодекса и административного. Мы считаем, что большинство ошибок случается непреднамеренно, это является добросовестным заблуждением. Чтобы эту категорию ошибок отчленить от истинных ошибок, когда это было явной халатностью, такие поправки были внесены", - добавила гендиректор центра развития здравоохранения МЗ РК.

Изменения уже вступили в силу. В декабре минувшего года главой государства подписаны поправки в Кодекс о здравоохранении, а также Уголовный и Административный кодексы. За халатность и ненадлежащее исполнение обязанностей ответственность сохраняется. Если врач делал все, что в его силах в рамках протокола, и не смог спасти пациента, уголовная ответственность не предусматривается.

Была ли допущена халатность в отношении Анархан Кыргызбаевой, и кто именно виноват, еще предстоит выяснить комиссии.

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