Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - Спровоцировавший крупное ДТП в Алматы водитель БМВ арестован, передает Kazakhstan Today.

" Данное дорожно-транспортное происшествие имело место в 01.40 минувшей ночи в Алмалинском районе Алматы . Водитель автомашины марки БМВ, гражданин К., 1999 года рождения, житель Алматинской области, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, следуя по проспекту Сейфуллина, на пересечении с улицей Богенбай батыра, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки "Ауди", которая двигалась в западном направлении. Далее БМВ выезжает на полосу встречного движения и допускает столкновение с автомашинами "Субару-Форестер" и "Тойота-Карина", что ехали по проспекту Сейфуллина на юг", - сообщили в Департаменте полиции города.

В результате ДТП двое пассажиров "Ауди", 1992 и 1993 годов рождения, скончались на месте происшествия. Еще шесть человек, в числе которых водитель и еще один пассажир автомашины "Ауди", трое пассажиров БМВ и водитель "Субару-Форестер", с травмами различной тяжести были доставлены в больницы города.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 4 статье 345 УК РК.

Водитель БМВ был сразу же задержан и водворен в изолятор временного содержания. Материалы данного уголовного дела приняты в производство Следственным Управлением ДП города Алматы", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

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