Сразу пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

ТУРКЕСТАН. 27 ИЮНЯ - В Туркестанской области ведутся поиски тел двух студентов из Индии, которые утонули в каньоне Аксу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В субботу, 26 июня, в каньоне Аксу утонули два студента Южно-Казахстанской медицинской академии.

По информации издания "Отырар" , студенты из Индии приехали отдыхать в Аксу-Жабаглинский заповедник.

Очевидцы рассказали, что "в то время, когда двое из отдыхавших пошли купаться, студентов затянуло в водоворот".

В настоящее время ведутся активные поиски их тел.

В издании отмечают, что глубина каньона Аксу от 50 до 100 м. Не везде есть спуски к воде. 90% заканчиваются вертикальными обрывами.





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В ДЧС области уточнили, что группа студентов прибыла в количестве 21 человека, все граждане Индии, из них 20 студентов 1-го курса и один 4-го курса Южно-Казахстанской медицинской академии.





«Поступило сообщение о том, что в Толебийском районе, в пяти километрах от села Ханарык, каньон Аксу, река Аксу, силами ОСО ДЧС, ДП, проводились поиски двух студентов 2001 года рождения, которые 26 июня в 16.49 при неизвестных обстоятельствах упали в воду и утонули.В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС: 19 сотрудников и 1 плавательное средство и 4 единицы техники, ДП: 10 сотрудников и 5 ед. техники», — говорится в сообщении в ДЧС Туркестанской области.







