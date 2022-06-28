Сразу пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 27 ИЮНЯ - В субботу на трассе в Атырауской области произошла дорожная авария, в которой погибли пять человек, еще двое госпитализированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, дорожная авария произошла 26 мая около 16.00 на 31-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу.
Столкнулись автомобили Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 года рождения и 4 его пассажира погибли на месте", - приводит сообщение областного ДП издание atpress.kz.
Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу.
Ведется следствие.