Сразу три машины врезались в застрявшую в заносе иномарку на трассе Караганда - Астана

Караганда. 18 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в четырех километрах от Темиртау, на автодороге Караганда - Астана, в снежном заносе застряла автомашина "Фольксваген-Пассат" под управлением 39-летнего водителя, передает Kazakhstan Today.

В застрявшую иномарку врезались автомашины ВАЗ-2115 и "Лада-Приора", водители которых, по предварительным данным, из-за плохой видимости не справились с рулевым управлением. Далее в автомашины врезалась грузовая фура "Мерседес". В результате ДТП жертв нет. В городскую больницу обратились двое участников дорожно-транспортного происшествия. В 50 метрах от этого ДТП столкнулись еще шесть автомашин. В настоящий момент на данном участке работают сотрудники полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данным ведомства, только за первую половину дня в Караганде зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали два человека. Департамент полиции Карагандинской области призывает всех водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим, в связи с плохими погодными условиями.

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