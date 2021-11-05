Фото: Reuters

ИРКУТСК. 4 НОЯБРЯ - Стала известна предварительная причина крушения Ан-12 под Иркутском, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По показаниям чёрных ящиков, он упал из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла, сообщает ТАСС

На борту упавшего самолета находились 9 человек, в настоящее время найдены тела шестерых из них. Об этом на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.

По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", - сообщил он.

Рябоволов добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Он уточнил, что из девяти человек четверо - граждане России, трое - Белоруссии, двое - Украины.

Ранее губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что на борту, помимо членов экипажа, находились двое сопровождавших от авиакомпании "Заполярье".

Сегодня был найден второй параметрический самописец самолета.





Найдены два самописца - речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что на месте работают сотрудники Следственного комитета РФ.