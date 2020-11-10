Стали известны подробности пожара в больнице в Костанайской области

Костанай. 9 ноября. Kazakhstan Today - 9 ноября, в 18.28, на пульт противопожарной службы Костанайской области поступил вызов о пожаре в здании районной больницы Федоровского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, первые пожарные расчёты к месту происшествия прибыли уже через четыре минуты, в 18.32. К прибытию пожарных огонь охватил кровлю, чердачное помещение и лифтовую шахту, на площади около 300 квадратных метров.





По предварительным данным, 50 человек, находившихся в здании больницы, были эвакуированы в срочном порядке. Спасены четверо больных из реанимационного отделения.

В настоящее время в ликвидации огня задействованы 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава ПЧ-7 Федоровского района. Для бесперебойной подачи воды используется пожарный гидрант и водоем, расположенные на территории больницы.

Дополнительно к месту пожара направлены силы и средства ближайших подразделений ДЧС Костанайской области в количестве 7 единиц техники и 25 человек личного состава.

На данный момент жертв и пострадавших нет.

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