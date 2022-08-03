Страшное ДТП произошло с участием мопеда в Алматы

Фото: кадр из видео

АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - В соцсетях опубликовано видео страшного ДТП с участием мопеда в Алматы. На кадрах запечатлено, как водитель мопеда на скорости врезается в остановившийся на правой полосе проезжей части дороги автомобиль, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, 30 июля 2022 года, около 11.50, водитель мопеда без госномеров двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении и из-за несоблюдения дистанции въехал в автомашину марки Mitsubishi.

В результате ДТП водитель мопеда с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. Материал находится в производстве УП Бостандыкского района", - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.



