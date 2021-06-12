Стрельбой и смертельным ДТП закончился конфликт в Жамбылской области

Фото: polisia.kz

ТАРАЗ. 11 ИЮНЯ - Стрельбой и ДТП со смертельным исходом закончился конфликт между мужчинами в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 июня, в 21.20, в отдел полиции Меркенского района обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестные лица пришли к ним на фазенду и один из них выстрелил в его брата, сообщает Polisia.kz .

На фазенде между ее хозяином и тремя местными жителями возникла ссора, в ходе которой один из мужчин произвел выстрел в сторону хозяина пастбища из зарегистрированного гладкоствольного ружья. Однако мужчина с ранением погнался за ними на своей автомашине, при столкновении водитель второго автомобиля от полученных ран скончался на месте ДТП, а его пассажир получил травму. Мужчина с огнестрельным дробовым ранением верхних и нижних конечностей доставлен в ЦРБ села Мерке", - сообщили в полиции.

По данным департамента полиции Жамбылской области, все участники данного конфликта задержаны, проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства дела выясняются.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства