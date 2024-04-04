Суд оштрафовал мать избитой школьником девочки

Девочку признали виновной в мелком хулиганстве, а ее мать оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей по ее воспитанию

Рассказать друзьям

Павлодар. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд оштрафовал мать 14-летней девочки, которой сломал нос шестиклассник.





Напомним, конфликт между школьниками произошел в марте. Сын районного акима сломал нос девочке в одной из школ Павлодарской области.





Девочку признали виновной в мелком хулиганстве, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу суда.





Суд установил, что ученица школы-лицея № 8, нарушая общественный порядок, приставала к шестикласснику, чем спровоцировала его на конфликт. В результате последний ударил ее по лицу. По материалам дела, инцидент возник, когда учащийся направлялся на свой урок физики и столкнулся с девочкой из седьмого класса и ее подругой. Они перегородили ему путь, насмехались над его внешностью и одеждой, мешали ему пройти и забрали у него бутылку с напитком.





Школьницу признали виновной в приставании к ученику из своей школы, что стало причиной его ответной агрессии.





Напряженные моменты между учащимися возникали и раньше: во время совместной работы над научным проектом. Однако тогда они не привели к рукоприкладству", - говорится в постановлении суда.





Мать девочки признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 127 КоАП "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка", сообщает Informburo . Ее оштрафовали на сумму 51 тыс. 688 тенге. Жительница Павлодара вину в совершении правонарушения не признала.





Ранее этот же суд признал виновной мать шестиклассника в совершении аналогичного административного правонарушения и наложил на нее такой же штраф.