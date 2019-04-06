Павлодар. 5 апреля. Kazakhstan Today - Супруга совершившего самоподжог мужчины из Аксу скончалась в больнице, передает Kazakhstan Today.





Напомним, трагедия произошла 3 апреля. Во время празднования дня рождения супруги, муж облил себя бензином и поджог. В результате пожара пострадало 14 человек из которых пятеро детей. Самоподжигатель погиб на месте, жена от полученных ожогов скончалась в больнице, сообщает Павлодар-онлайн

Как прокомментировали ситуацию в управлении здравоохранения, 45-летняя женщина получила термический ожог всей поверхности тела с поражением 75-80%. Женщину спасти не удалось. В реанимации первой городской больницы она скончалась, не приходя в сознание.

Бригада скорой помощи выехала по первой категории срочности. Вслед за ней дополнительно отправили еще три бригады медиков", - сообщили в управлении здравоохранения.

Также в реанимационное отделение доставили трех гостей: 26-летнего мужчину с ожогами 2-3 степени лица, нижних и верхних конечностей площадью 60%, отравление угарным газом средней степени; 28-летнего мужчину с ожогами лица, головы, обеих стоп, кистей. Поражение огнем 25% поверхности тела и 26-летнего мужчину с ожогами лица, обоих предплечий, голеней, стоп с поражение огнем 20% поверхности тела.

В отделении педиатрии с отравлением угарным газом средней степени госпитализировали двухлетних мальчика и девочку, девочку пяти лет и двух девушек 17 и 18 лет", - сообщили в пресс-центре управления здравоохранения. - Их состояние оценивается как удовлетворительное.

От угарного газа пострадали три девушки: 20, 22 и 24 лет, соответственно. Молодой человек, 1990 года рождения, получил ожог обеих кистей и предплечий, и отравление угарным газом.

По факту происшествия проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства).

В департаменте полиции отметили, что ранее между супругами происходили семейные ссоры, погибший злоупотреблял спиртными напитками. Накануне трагедии его привлекли к административной ответственности за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений. Суд города Аксу прекратил дело в связи с примирением сторон.

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