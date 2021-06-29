Супруги насмерть отравились угарным газом в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 ИЮНЯ - В селе Горькое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области в результате отравления угарным газом погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе получили смертельное отравление угарным газом мужчина, 1977 года рождения, и его супруга, 1982 года рождения. Доставлен в больницу их 13-летний сын. Состояние тяжелое, находится в реанимации под ИВЛ в Детской областной больнице. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в пресс-службе ДЧС СКО.

Установлено, что накануне в доме проводился ремонт отопительной печи, который был не закончен, что и привело к отравлению угарным газом.

По данным ДЧС, предупредительная работа о соблюдении правил пожарной безопасности сотрудниками районного отдела по ЧС и сотрудниками полиции проводилась по данному адресу совсем недавно - 9 июня 2021 года.

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