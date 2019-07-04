В Алматы свадебный кортеж сбил двух полицейских

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - В Алматы водители свадебного кортежа, пытаясь скрыться от полиции, сбили двух полицейских и протаранили их машину, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, минувшим вечером на проспекте Аль-Фараби сотрудники специализированного батальона дорожно-патрульной полиции заметили кортеж из автомашин, водители которых грубо нарушали правила дорожного движения.

Первая попытка остановить агрессивных водителей была на пересечении с улицей Жарокова: требования инспекторов они проигнорировали. Путь правонарушителям был блокирован на выезде на ВОАД, для их задержания экипаж остановил поток транспорта. Но фигуранты останавливаться даже не собирались. Автомашина "Тойота-Камри" из данного кортежа сбила лейтенанта полиции Максата Килыбаева. Благо, ему удалось оттолкнуться от авто, поэтому телесные повреждения оказались незначительными", - рассказал начальник управления административной полиции Жандос Мураталиев.

По его словам, тем временем другая машина из кортежа, "Лада-Приора", проигнорировав требования капитана полиции Жандоса Бугалова остановиться, совершила на него наезд, затем ударила полицейскую служебную машину и на большом ходу продолжила движение.

В результате капитан полиции получил ушиб коленного сустава, позднее от госпитализации он отказался.

Инспектор нашел в себе силы подняться и на служебной машине бросился в погоню. На улице Сахариева ему удалось блокировать движение сразу трем автомобилям из данного кортежа. Машины были полны молодежью, которая возвращалась со свадьбы "Кыз узату". В одной из них находилась невеста", - рассказал Жандос Мураталиев.

По информации пресс-службы, за рулем "Тойоты-Камри-70" находился гражданин Мамытжанов А.Б., 1996 года рождения. В отношении него составлены 2 административных протокола: по части 1 статьи 613 КоАП РК (Неподчинение требованию сотрудника полиции) и части 2 статьи 590 (Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков).

Автомашиной "Лада-Приора" управлял гражданин Хамза Е.М., 1998 года рождения. В отношении него составлены 4 административных протокола: по части 10 статьи 590 (Использование шторок на стеклах авто), части 1 статьи 613 (Неподчинение требованию сотрудника полиции), части 1 статьи 603 (Использование стробоскопов на ТС), части 2 статьи 590 (Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков).

За рулем автомашины марки "Тойота-Камри-30" находился гражданин Укашев А.Ж., 1996 года рождения. В отношении него составлены 4 административных протокола: по части 2 статьи 590, части 1 статьи 612 (Управление ТС без водительского удостоверения), части 2 статьи 230 (Отсутствие страхового полиса), части 5 статьи 590 (Использование тонировки на стеклах авто).

Кроме того, водителям двух машин придется ответить по закону за наезд на сотрудников полиции и дорожно-транспортное происшествие.

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