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Свыше ста человек допрошено по делу о ЧП в Арыси

03.07.2019, 16:02 4672
Свыше ста человек допрошено по делу о ЧП в Арыси
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Главная военная прокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП в Арыси, передает Kazakhstan Today.
 

По факту взрыва боеприпасов в воинской части 44859 (артиллерийский склад №1), дислоцированной в Арыси, проводится досудебное расследование по части 3 статьи 462 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - сообщил заместитель главного военного прокурора РК Дархан Ержанов на пресс-конференции в СЦК.

 
По его словам, за нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
 
В настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников Министерства внутренних дел. Для обеспечения законности, соблюдения конституционных прав граждан, быстрого раскрытия и изобличения виновных лиц в следственных действиях участвуют сотрудники военной и территориальной прокуратуры. Для координации деятельности правоохранительных органов совместно с заинтересованными ведомствами составлен план расследования, уточнил Ержанов.
 
Он подчеркнул, что на первом этапе расследования основное внимание сконцентрировано на выяснении обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей.
 

Проводятся осмотры места происшествий, выемки документов, относящихся к делу, устанавливается ущерб. На данном этапе допрошено свыше 100 лиц", - отметил спикер.

 
По информации Дархана Ержанова сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности (это может быть и короткое замыкание электричества, и возгорание легковоспламеняемых предметов: сухостоя, ГСМ, а также иное), халатность должностных лиц и иные.
 

Также проверяется рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов с боеприпасами, правильность складирования взрывчатых веществ, своевременно ли устранялись нарушения, выявленные на складах, если нет, то встанет вопрос о бездействии отдельных военнослужащих. Ход расследования находится на контроле генерального прокурора. По результатам следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - заверил Ержанов.


Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и мужчина, в машину которого попал снаряд. Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил восстановить все поврежденные объекты Арыси до 1 августа. По предварительным данным, на восстановление Арыси потребуется около 20 млрд тенге
 

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