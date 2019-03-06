Актау. 5 марта. Kazakhstan Today - Таблетки метадона обнаружили у помощника капитана иностранного судна в морпорту Актау, передает Kazakhstan Today.

Пограничным нарядом в Актауском морском порту задержан помощник капитана одного из иностранных судов, в головном уборе которого обнаружены таблетки "Methadone". Со слов задержанного, вышеуказанные таблетки он использует как средство от зубной боли", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Задержанный передан в управление полиции Актау.

Кроме этого, в порту при досмотре одного из прибывших иностранных судов пограничники с применением спецсредств, совместно с сотрудниками СЭР ДГД по Мангистауской области, обнаружили 12 контейнеров с табачными изделиями без акцизных марок - 16 349 коробок, 797 738 блоков, 8 041 080 пачек сигарет разных марок.

Стоимость обнаруженных табачных изделий будет установлена после проведения соответствующей экспертизы СЭР ДГД по Мангистауской области. Контейнеры опломбированы, находятся на складе временного хранения морпорта Актау", - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что морские пограничники Регионального управления "Береговая охрана" на пограничном катере "Иса Батыр" в районе полуострова Пешной задержали трех граждан РК на мотоцикле "Урал". При досмотре багажника обнаружены 377 килограммов рыбы частиковых пород, две сети и ячея 30х30.

Рыбу по акту сдали в ТОО "Тлекшы". Размер ущерба составил 1 142 310 тенге.

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