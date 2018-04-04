Тело младенца обнаружили военнослужащие в колодце в Костанайской области

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Тело младенца обнаружили военнослужащие в колодце в Костанайской области04.04.2018
  • Фото: alau
Происшествия  12:55

Костанай. 4 апреля. Kazakhstan Today - Тело младенца обнаружили военнослужащие в колодце в Фёдоровском районе Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

мертвого младенца обнаружили в посёлке Кенерал. Информацию об этом подтвердил заместитель командира войсковой части 2031 пограничной службы КНБ РК Рахмидин Важитов, пишет alau.kz.

"Наши военнослужащие пошли за водой для хозяйственных нужд. Колодец находится в 30 метрах от погранзаставы. Военнослужащий начал набирать воду и увидел что-то похожее на куклу. Зацепил ведром и поднял наверх. Они увидели, что это мёртвый младенец. Это был мальчик. Уже были признаки разложения", - рассказал Рахмидин Важитов.
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