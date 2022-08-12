Тело пропавшего два дня назад сельчанина нашли в канале в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. 11 АВГУСТА - В Кызылординской области в оросительном канале обнаружено тело сельчанина, который 9 августа отправился на поиски скота и не вернулся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ДЧС Кызылординской области, 72-летний мужчина 9 августа ушел с "фазенды" в Жалагашском районе на поиски скота. Сегодня на его поиски вышли более 50 спасателей и полицейских, порядка 100 местных жителей и родственники мужчины.

В 10.05 в оросительном канале Мадениет, в 15 километрах ниже по течению от места происшествия, обнаружено и извлечено из воды тело данного гражданина", - проинформировали в ДЧС.

В ведомстве призывают жителей области соблюдать правила предосторожности вблизи водоемов.