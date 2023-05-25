23.05.2023, 17:42 61801
Тело пропавшего туриста из Австралии нашли в горах Алматы
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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело пропавшего туриста из Австралии обнаружили спасатели в горах Заилийского Алатау, в ущелье Аюсай, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Предварительно 21 мая 2023 года мужчина 1995 года рождения, гражданин Австралии, ушел в горы в сторону Большого Алматинского ущелья. Сообщение поступило в департамент полиции от гражданина России, который проживал в том же хостеле, что и мужчина. Пропавшего видела последний раз его коллега по работе. Она рассказала, что они прибыли в Алматы 20 мая поздно вечером с целью туризма. В 7 утра туристы должны были улететь обратно, подруга приехала в аэропорт города одна, думала, что мужчина приедет туда самостоятельно", - рассказали в ведомстве.
На поиски туриста была отправлена оперативная группа спасателей РОСО в количестве 6 человек и 1 кинологический расчет. В 23 часа 40 минут они приступили к поискам.
В 2 часа 40 минут сотрудники РОСО и сотрудники департамента полиции поднялись до космостанции, осмотрели склоны. Спустились вниз, осмотрели правую и левую сторону трубы. Искали на правой стороне озера, потерявшегося не обнаружили. На Большом Алматинском озере ночью была непогода, шел дождь, снег и дул сильный ветер. В 10.45 на БАО прибыла другая группа спасателей на пересменку в количестве 10 человек на одной единице техники и в 11.15 продолжили поиски с космостанции", - рассказали подробности спасатели.
Они разделились на две группы: одна отправилась в сторону ущелья Аюсай, другая в сторону ущелья Проходное. Поиски велись в течение дня при плохих погодных условиях: в горах был туман и шел снег с дождем.
В 15.48 руководитель спасательного подразделения РОСО МЧС Арыстанбаев Бауыржан передал информацию по спутниковой связи о том, что спасатели РОСО совместно со спасателями службы спасения акимата Алматы нашли тело возле первого водопада в ущелье Аюсай", - сообщили в МЧС.
Спасатели напоминают правила безопасности в горах:
- не ходите в горы в одиночку, заранее предупреждайте родных и близких о своем маршруте, предположительном времени возвращения;
- перед выходом на маршрут внимательно изучайте погоду в горах, она очень переменчива;
- вторую часть маршрута старайтесь завершить до наступления темноты;
- обязательно складывайте в рюкзак: фонарик, спички, power-банк, GPS-навигатор, сменную одежду, теплые носки.
Ранее сообщалось, что турист из Австралии 1995 года рождения пропал в горах Алматы. Последний раз его видели в районе космостанции. Турист намеревался в одиночку подняться на Большой Алматинский пик.
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25.05.2023, 19:59 986
Лесной пожар в Абайской области: задействованы уже 10 вертолетов
Фото: МЧС РК
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Семей. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В тушении лесного пожара в Абайской области задействованы 10 вертолетов МЧС-5, МО-3, МЭПР-2. На сегодня осуществлено 52 сброса 130 тонн воды (всего 298 сбросов, 745 тонн), сообщает пресс-служба МЧС РК.
Всего в тушении пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд.
На данный момент угрозы населенным пунктам нет. Общая площадь горения составляет около 3500 га.
Ранее вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе вне повестки был рассмотрен на заседании правительства. Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле, развернут оперативный штаб. В настоящее время ведется работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.
Также аким региона сообщил, что 25 мая по Бородулихинскому району будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство. По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.
25.05.2023, 09:42 10741
Режим ЧС будет объявлен в районе природного пожара в Абайской области
Фото: МЧС РК
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Семей. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос ликвидации крупного природного пожара в Бородулихинском районе области Абай вне повестки рассмотрен на заседании правительства.
Аким региона Нурлан Уранхаев сообщил, что ситуация с лесным пожаром находится на особом контроле, развернут оперативный штаб.
В настоящее время ведется работа по тушению очагов возгорания, которая осложнена порывами ветра и заболоченностью местности.
По информации пресс-службы правительства, площадь охваченной огнем территории составляет 3,5 тысячи га. В тушении задействованы 201 единица техники, 8 вертолетов, 1 пожарный поезд и 852 человека личного состава.
Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях дополнительной безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам.
Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции.
Сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим чрезвычайной ситуации", - отметил аким региона.
Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области. Ситуация находится под контролем, принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации пожара.
Премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что вопрос готовности регионов к пожароопасному сезону рассматривался буквально на прошлом заседании правительства.
Как видим, это реальная угроза. Главное, что опасность для населенных пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии", - сказал премьер.
Он также выразил благодарность другим регионам республики, которые оказывают помощь области Абай, направили свои силы и технику.
Минэкологии совместно с МЧС необходимо провести ревизию территории резервата "Семей орманы", чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство. По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.
24.05.2023, 19:46 26046
Для тушения лесного пожара в Абайской области прибыли дополнительные силы
Фото: МЧС РК
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Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С лесным пожаром в Абайской области борются уже больше 600 человек, в их распоряжении 150 единиц техники, с воздуха им помогают 4 вертолета. Прибыли дополнительные силы из Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей, сообщает "Хабар 24".
Оперативный штаб со вчерашнего дня поменял свою локацию уже несколько раз, потому что огонь ведет себя непредсказуемо. Стихия то угрожает населенным пунктам, то снова уходит вглубь леса и меняет направление. Помощь прибывает из других регионов. В расположение оперативного штаба уже прибыли спасатели из Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.
Сейчас в основном низовой пожар. Верхового пожара нет. Есть два очага. Огонь периодически то наверх пробивается, то вниз. Ветер мешает очень сильно, конечно. Надеемся, что сейчас мы его сдержим, минерализованную полосу должны расширить. Соответственно, ближе к вечеру при стихании погоды все остальное уже будет локализация", - рассказал заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков.
С помощью высокопроходимой техники спасатели надеются дойти до труднодоступных участков леса.
К месту пожара стягиваются силы и средства Министерства обороны страны. По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова подразделения соединений и частей армии привлечены к мероприятиям по локализации и тушению пожаров в Бородулихинском районе. К противопожарным мероприятиям привлечены более ста офицеров и военнослужащих по контракту. Личный состав работает на двух очагах лесного пожара. На первом ведутся работы по локализованному участку, на втором, удаленном, создается линия защиты. Военнослужащие на специальной технике валят лес и сооружают земляные валы. Старшим команды пожаротушения определен начальник штаба управления тылового обеспечения регионального командования "Восток" полковник Ержан Есенбаев. Подразделения Вооруженных сил находятся на постоянной связи с оперативным штабом, сообщает arnapress.kz.
Напомним, днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство.
По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.
24.05.2023, 14:33 30941
Более 400 человек тушат лесной пожар в Абайской области
На помощь пожарным пришли полицейские
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Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного природного резервата "Семей орманы" продолжается тушение лесного пожара ориентировочной площадью около 1,5 тысячи гектаров.
В настоящее время возгорание тушат на двух участках. На помощь пожарным пришли полицейские Абайской области, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что лесной пожар разделился на два очага - вдоль границы с Российской Федерацией в восточном направлении и в сторону от границы вглубь в направлении села Ивановка Бородулихинского района. В настоящее время в тушении пожара задействован весь личный состав ДЧС и приданных сил города Семея и других районов, сотрудников государственного лесного природного резервата "Семей орманы". По тревоге поднят личный состав отдела полиции Бородулихинского района. С первой минуты полицейские оказывают содействие спасателям при тушении пожара. Также в целях оповещения и окарауливания территории сотрудниками полиции совместно с представителями акимата осуществляется подворный обход трех населенных пунктов (село Ивановка, Подхоз Березовка, санаторий "Березовка"), расположенных вблизи зон возгорания", - говорится в информации.
В тушении огня задействованы 90 единиц техники и свыше 400 человек: более 50 единиц техники и более 150 специалистов государственного природного резервата "Семей орманы", один вертолет и более 100 сотрудников МЧС, один пожарный поезд и 10 человек КТЖ, местный исполнительный орган предоставил четыре единицы техники и четырех специалистов, привлечены один вертолет и шесть человек экипажа "Казавиалесоохраны", более 45 сотрудников отдела полиции Бородулихинского района и 12 служебных автомашин.
С воздуха огонь тушат два вертолета, они произвели уже несколько десятков сбросов воды общим объемом более 150 тысяч тонн.
Тушение огня осложняется сильным ветром. По данным Казгидромет, 24-26 мая в Бородулихинском районе ожидается северо-восточный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
В районном центре села Бородулиха развернуты три эвакуационных пункта (ДЮСШ, Дом культуры и Бородулихинский колледж), а также для доставки граждан, пострадавших от пожара, предоставлены четыре автобуса ПАЗ. В оперативный штаб прибыл аким области Абай", - сообщает сайт.
В кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области Абай. Открыта горячая линия.
Напомним, в днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка самостоятельно эвакуировались в дома родственников из санатория "Березовка" и подхоза "Березовка". На месте дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района с целью не допустить мародерство.
По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята.
24.05.2023, 11:21 36226
Угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята
Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара
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Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 09.00 24 мая угроза пожара населенным пунктам в Абайской области снята. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.
По состоянию на 09.00 24 мая в тушении пожара задействовано 434 человека личного состава и 109 единиц техники, 2 вертолета и пожарный поезд, информирует пресс-служба правительства РК.
МЧС 23 мая дополнительно направлена группировка сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.
Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара, добавили в пресс-службе кабмина.
Напомним, в днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
Более 270 жителей поселка Березовка покинули свои дома.
24.05.2023, 08:39 39386
Лесной пожар в Абайской области: жители близлежащего поселка покинули дома
Фото: МЧС РК
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Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области продолжается тушение крупного лесного пожара. Более 270 жителей поселка Березовка покинули свои дома. На место пожара прибыл вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.
Общая площадь пожара 1500 гектаров, происходит горение сухой травы, лесного массива", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Сообщается, что в связи с угрозой населенным пунктам самостоятельно эвакуировались 277 человек из санатория и поселка Березовка. Все эвакуированные расположились у родственников. На месте санатория и подхоза организовано дежурство 15 человек РОП, чтобы не допустить мародерства.
Всего на тушении лесного пожара задействовано 100 единиц техники, в том числе 1 пожарный поезд и 2 вертолета. Более 400 человек участвуют в ликвидации возгорания.
За сутки двумя вертолетами всего осуществлено 59 сбросов 157,5 тонны воды.
На месте пожара развернута работа командно-штабной машины (КШМ). Также в кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области Абай. Открыта горячая линия.
Дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники. Также вылетел вертолет АО "Казависпас" МИ-8 (экипаж 4 человека) из аэропорта Караганды", - проинформировали в МЧС.
По данным Казгидромета, 24-26 мая в Бородулихинском районе Абайской области ожидается северо-восточный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
Напомним, в днем 22 мая произошло загорание сухой травы в Бородулихинском районе области Абай, в 7 км от станции Ауыл. Пожар перешел из Алтайского края РФ с последующим переходом на территории ГЛПР "Семей орманы".
23.05.2023, 20:33 56856
Пожарные остановили распространение лесного пожара в Абайской области
Фото: МЧС РК
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Семей. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области продолжается тушение лесного пожара на трех участках. Распространение огня полностью прекращено, тушение производится в отдельных очагах, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Ориентировочная площадь пожара составляет 1500 га.
Всего на тушении лесного пожара задействованы 100 единиц техники, из них один пожарный поезд и два вертолета Казавиаспас и "Казавиалесоохрана", а также 402 человека.
На данный момент осуществлено 59 сбросов (157,5 тонны) воды.
Напомним, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР "Семей орманы". Из-за сильных порывов ветра пожар принял верховую форму.
23.05.2023, 16:45 63041
В Астане загорелась новостройка Дополнено
Причиной пожара стали взорвавшиеся газовые баллоны
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане загорелась новостройка на Мухамедханова, 4, возле ЖК "Asyl Mura".
По словам очевидцев, сначала были слышны взрывы, затем начался пожар. На место выехали пожарные расчеты, сообщает Telegram-паблик Astanovka98.
Как сообщили в ДЧС Астаны, на стройке взорвались 3 газовых баллона.
23 мая в 16.28 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что в новостроящемся объекте по улице Мухамедханова произошло возгорание. По прибытии столичных огнеборцев уже через 6 минут установлено, что до прибытия подразделений произошел взрыв трех газовых баллонов, а также происходит горение 15 рулонов кровельного материала", - рассказали в департаменте.
Пожар локализован в 16.45 и ликвидирован в 16.50.
Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 19 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны", - сообщили в ДЧС.
Дополнено 23.05.2023, 18.50
Из-за взрыва газовых баллонов на стройке пострадали двое рабочих 31 и 32 лет. Один из пострадавших получил ожог руки 2%, а второй - ожог лица 1%. После осмотра оба отказались от госпитализации, сообщает Telegram-паблик Astanovka98.
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