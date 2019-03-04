Тяжелые травмы получил актюбинец из-за взрыва петарды

Актобе. 2 января. Kazakhstan Today - Актюбинец попал в реанимацию в новогоднюю ночь после того, как в его руке взорвалась петарда, передает Kazakhstan Today.





Спустя 21 минуту после боя курантов поступил вызов. 30-летний актюбинец на балконе собирался запустить фейерверк. Но он взорвался прямо у него в руках. Скорая приехала за 9 минут. Пострадавшего доставили в БСМП", - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.





Мужчина находится в тяжелом состоянии: у него рваная рана правого предплечья, травматическая ампутация фаланги пальца левой кисти, травматический шок.





В целом с 18.00 31 декабря до 08.00 1 января скорая в Актобе выезжала на вызовы 383 раза, по 18 обращениям были даны консультации по телефону, пишет " Диапазон ".





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