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Только официальная комиссия имеет право комментировать ход расследования авиакатастрофы - КГА

06.01.2020, 18:05 6805
Только официальная комиссия имеет право комментировать ход расследования авиакатастрофы - КГА
Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации МИИР РК просит дождаться окончания расследования авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря 2019 года под Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
В пресс-службе КГА отметили, что в ведомство поступают многочисленные запросы от представителей СМИ с просьбой дать комментарии, но право комментировать события и ход расследования авиационного происшествия имеет только официальная комиссия по расследованию.
 

Идет активное обсуждение в социальных сетях, выдвигаются различные версии, причины, идет поиск виновных лиц, выражают мнение не только авиационные эксперты, но и блогеры, активные пользователи соцсетей. Согласно действующим Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования", - подчеркнули в пресс-службе КГА.

 
Ведомство просит всех дождаться окончания расследования и официального комментария.
 
Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту. При последующем исследовании взлетной полосы было обнаружено, что воздушное судно дважды коснулось полосы хвостовой частью с интервалом 300-400 метров. При падении самолет пробил бетонное ограждение и врезался в частное двухэтажное строение в районе поселка Гульдала Алматинской области. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек. Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе ошибка экипажа, техническая неисправность воздушного судна, работа навигационных служб.
 

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