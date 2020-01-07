Только официальная комиссия имеет право комментировать ход расследования авиакатастрофы - КГА

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Комитет гражданской авиации МИИР РК просит дождаться окончания расследования авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря 2019 года под Алматы, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе КГА отметили, что в ведомство поступают многочисленные запросы от представителей СМИ с просьбой дать комментарии, но право комментировать события и ход расследования авиационного происшествия имеет только официальная комиссия по расследованию.

Идет активное обсуждение в социальных сетях, выдвигаются различные версии, причины, идет поиск виновных лиц, выражают мнение не только авиационные эксперты , но и блогеры, активные пользователи соцсетей. Согласно действующим Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан и в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), информация о ходе расследования не разглашается посторонним лицам до окончания расследования", - подчеркнули в пресс-службе КГА.

Ведомство просит всех дождаться окончания расследования и официального комментария.

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