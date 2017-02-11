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ТОО "СК-Фармация" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за антиконкурентные действия10.02.2017
Происшествия  11:26

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - На ТОО "СК-Фармация" наложен штраф на сумму 1,3 млрд тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщила пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

Ведомство выявило факт злоупотребления доминирующим положением ТОО "СК-Фармация", которое является единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает Kazakhstan Today.

"Вступившими в законную силу решениями судов города Астаны установлено, что ТОО "СК-Фармация" в период с 2010 по 2015 годы незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. Также установлено необоснованное навязывание победителю лотов ТОО "СТОФАРМ" дополнительных обязательств. Данные действия привели не только к ограничению конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки товаров, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг", - подчеркнули в комитете.

Сумма административного штрафа, наложенного судом, составила 1,3 млрд тенге.
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ТОО "СК-Фармация" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за антиконкурентные действия
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