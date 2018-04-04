Торговый центр "Персей для детей" горит в Москве

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей" в Москве, эвакуировано 115 человек, передает Kazakhstan Today.

"В здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар. Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается", - сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

В штабе пожаротушения сообщили, что на данный момент эвакуированы 115 человек.

"Данных о пострадавших нет, ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар", - сказал представитель штаба.

По предварительной информации, на четвертом этаже здания может находиться один человек.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в МЧС. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

Источник сообщил ТАСС, что сложная внутренняя планировка ТРЦ не позволяет пожарным быстро найти источник возгорания.

"Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможных пострадавших в галереях ТЦ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что система дымоудаления торгового центра сработала штатно.

Торговый центр "Персей для детей" у метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. В ТРЦ расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина".

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