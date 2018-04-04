Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
4 апреля 2018
  • 22
  • :
  • 31
Новости регионов
11º Ясно
днем 27º    ночью 11º
17:00
.
Aнонс

Торговый центр "Персей для детей" горит в Москве04.04.2018
Происшествия  16:49

Москва. 4 апреля. Kazakhstan Today - Возгорание произошло в четырехэтажном торговом центре "Персей для детей" в Москве, эвакуировано 115 человек, передает Kazakhstan Today.

"В здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар. Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается", - сообщили ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

В штабе пожаротушения сообщили, что на данный момент эвакуированы 115 человек.

"Данных о пострадавших нет, ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар", - сказал представитель штаба.

По предварительной информации, на четвертом этаже здания может находиться один человек.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в МЧС. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

Источник сообщил ТАСС, что сложная внутренняя планировка ТРЦ не позволяет пожарным быстро найти источник возгорания.

"Из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания. Одновременно ведется поиск возможных пострадавших в галереях ТЦ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что система дымоудаления торгового центра сработала штатно.

Торговый центр "Персей для детей" у метро "Семеновская" был открыт в 2009 году. В ТРЦ расположены магазины с детской одеждой и обувью, колясками, автокреслами, детской мебелью и кроватками, детским питанием, книгами, игрушками. На последнем этаже расположен детский клуб "Афина".
Просмотров: 2845
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
04.04.2018   16:49
Торговый центр "Персей для детей" горит в Москве
04.04.2018   14:52
Комиссия установила причину пожара в общежитии на Карабатане
04.04.2018   14:51
Фото: http://www.kaztransoil.kz
В "КазТрансОйл" прокомментировали забастовку рабочих в Батумском порту
04.04.2018   12:55
Фото: alau
Тело младенца обнаружили военнослужащие в колодце в Костанайской области
03.04.2018   20:25
Фото: altaynews
Одна из сбитых в Семее КамАЗом школьниц скончалась
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today