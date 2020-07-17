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В Актобе водитель Toyota Land Cruiser сбил двух пешеходов

16.07.2020, 12:37 6859
Актобе. 16 июля. Kazakhstan Today - В Актобе водитель Toyota Land Cruiser сбил двух пешеходов, передает Kazakhstan Today.
 

15 июля, в 02.30, водитель автомашины Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Б. Момышулы в направлении поселка Кызылжар, не уступил дорогу пешеходу на пешеходном переходе и допустил наезд сразу на двух пешеходов", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области. 

 
В результате оба пешехода госпитализированы в БСМП Актобе с различными травмами.
 
По данному факту ведется следствие.
 

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