В Алматы транспортная компания выплатила миллион тенге пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Транспортная компания оплатила лечение ребенка, пострадавшего в ДТП в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Лечение ребенка, пострадавшего в ДТП, оплатили перевозчики. Компания выплатила миллион тенге и готова нести дополнительные расходы. Водитель, причастный к ситуации, отстранен от работы и находится под следствием. Управление городской мобильности оштрафовало перевозчика за грубые нарушения качества обслуживания, сообщает Almaty.tv .

Видео инцидента вызвало широкий резонанс. ДТП произошло 1 июля в окрестностях ЦОНа Алатауского района. Сначала автобус столкнулся с легковушкой, водитель вышел, оставив двери открытыми. Часть пассажиров покинули транспортное средство, однако, в какой-то момент автобус покатился.

Это секундное дело, он тогда говорит даже я не успел посмотреть в зеркало, что случилось. После этого, он, естественно, запаниковал и выходит из автобуса, идёт смотреть, что случилось, кого там он ударил или что. Но в это время автобус самокатом пошел, потому что там чуть-чуть дорога такая была, и он назад побежал, когда автобус начал трогаться, он назад к автобусу побежал, а легковой автомобиль скрылся с места происшествия", - рассказал заместитель директора ТОО "Бату Travel" Серик Урумбаев.

В результате ДТП одна из пассажирок с трехлетним ребенком выпрыгнула на ходу, они оказались под колесами автобуса. Маму госпитализировали в клиническую больницу №7. Ребенка привезли в Центр детской неотложной медицинской помощи. Его осмотрела мультидисциплинарная бригада хирургов. Было принято решение срочно оперировать мальчика.

Выставлен диагноз - тяжелая сочетанная травма, ушиб органов брюшной полости, разрыв органа брюшной полости, сотрясение головного мозга. Ребенок тут же взят после обследования в операционную. В операционной выявлен разрыв размножения селезенки. К сожалению, сохранить орган не предоставлялось возможности, в связи с чем произведена операция - удаление селезенки", - сказал заместитель главврача детской неотложной медицинской помощи Алматы Динмухамед Рузуддинов.

Как сообщили в управлении общественного здоровья города, ребенок и его мать дома. Их состояние не вызывает опасений, лечение они продолжат амбулаторно.

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