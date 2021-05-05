Трехлетний ребенок ночью убежал из дома в Туркестане

ТУРКЕСТАН. 4 МАЯ - Полицейские Туркестанской области вернули родным 3-летнего малыша, убежавшего среди ночи из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Примерно в 04.30 сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайского РОП, выехавшие на дежурный вызов, заметили в одном из парков одиноко блуждавшего маленького мальчика, в возрасте 3-4 лет. Стражи порядка направились к ребенку и пытались расспросить малыша, почему он гуляет один, где живет, но получить внятного ответа им не удалось. Затем полицейские доставили найденного 3-летнего мальчика в отдел полиции, где напоили и накормили", - рассказали в пресс-службе департамента областной полиции.

С целью установления родителей и адреса проживания ребенка сотрудники Жетысайского РОП в течение 6 часов проводили подворный обход близлежащих территорий, показывая прохожим фото маленького ребенка.

Около 11.00 инспектор ювенальной полиции лейтенант Нурдаулет Насирбаев встретил женщину, разыскивавшую пропавшего мальчика. Местная жительница оказалась родной тетей ребенка. При проверке установлено, что среди ночи, когда взрослые спали, малыш выбежал из дома. А его мать, проснувшись утром, не обнаружила сына рядом. Самостоятельные поиски родителей не дали результатов, и они обратились за помощью в полицию", - рассказали в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства