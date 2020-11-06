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Трехлетний ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО

05.11.2020 5941
Трехлетний ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
Фото: kz-news.info
Уральск. 5 ноября. Kazakhstan Today - Трехлетний ребенок погиб в аварии, произошедшей на трассе Чапаево - Жангала в Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
 
Авария произошла 4 ноября, в 15.50, на 118-м километре автодороги Чапаево - Жангала, недалеко от поселка Жолкудык, сообщает издание "Мой город".
 
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 35-летний водитель автомашины марки ВАЗ-21010 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки ВАЗ-2108.
 

С различными травмами в Жангалинскую районную больницу были доставлены оба водителя, а также двое детей - трех и шести лет, которые находились в автомашине ВАЗ-21010. К сожалению, трехлетний ребенок от полученных телесных повреждений скончался в больнице", - сообщили в полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).
 

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