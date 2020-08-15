В СКО трехлетний ребенок погиб в результате падения из окна многоэтажки

Петропавловск. 14 августа. Kazakhstan Today - Трехлетний ребенок погиб в результате падения из окна четвертого этажа в райцентре Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Семья проживала в пятиэтажном доме, в котором установлены окна ПВХ. Москитная сетка не выдержала веса малыша, забравшегося на подоконник. Взрослые находились дома, окно было открыто", - сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.

При падении ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам заместителя начальника местной полицейской службы Петропавловска подполковника полиции Григория Тыша, в условиях пандемии, когда практически все дети находятся в режиме самоизоляции дома, особенно актуальны вопросы их безопасности. Проветривание является эффективной мерой профилактики защиты от коронавирусной инфекции. В целях обеспечения безопасности детей полицейские и ЧС рекомендуют установить специальные средства защиты на окна - замки безопасности. При помощи ключа они ограничивают открывание окна, при этом сохраняя режим проветривания.

При расстановке мебели необходимо учитывать факторы активности и любознательности детей: пространство возле окон должно быть по возможности свободным.

Кроме того, в семье должен быть категорический запрет на игры на подоконнике. Если родители позволяют малышу взбираться на подоконник в их присутствии, обеспечивая безопасность, то есть большая вероятность, что при их отвлечении, ребенок решит это сделать самостоятельно.

Самой важной мерой профилактики является бдительность со стороны родителей и постоянный присмотр взрослых.

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