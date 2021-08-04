Трехлетняя девочка погибла под колесами машины во дворе дома в Талгаре

Фото из открытых источников

ТАЛГАР. 3 АВГУСТА - Во дворе дома в Талгаре Алматинской области водитель насмерть сбил трехлетнюю девочку, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, наезд на ребенка произошел 2 августа во дворе дома №16 по улице Кашгари.

24-летний водитель автомашины марки "Мерседес-Спринтер", следуя по улице Кашгари в западном направлении, заехал во двор дома и допустил наезд на малолетнюю девочку 2018 года рождения. Оказавшийся рядом с местом происшествия участковый инспектор полиции Талгарского РУП, узнав причину столпотворения, незамедлительно доставил пострадавшую с ее отцом в больницу. В результате ДТП девочка от полученных травм скончалась", - сообщили в пресс-службе ДП.

По данному факту проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства