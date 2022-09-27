Три человека погибли в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. 25 СЕНТЯБРЯ - Три человека погибли, восемь получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Авария произошла 24 сентября между аулами в Шиелийском районе", - сообщает информационный медиапортал МВД РК.
Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.