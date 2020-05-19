Три человека погибли в двух ДТП в Актюбинской области

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Актобе. 18 мая. Kazakhstan Today - В Актюбинской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, жертвами которых стали три человека, передает Kazakhstan Today.

Первое ДТП произошло в четверг на сельской автодороге Хазретовка - Березовка, в двух километрах от села Березовка Мартукского района.

46-летний водитель автомашины "Лада-212140", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины. В результате ДТП 39-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, 41-летний пассажир от полученных травм скончался в БСМП Актобе. Водитель и третий пассажир госпитализированы. Назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Проводится расследование по статье УК РК "Нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В тот же день на 850-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Дон Хромтауского района, произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Водитель автомашины "Шевроле-Круз", житель Мангистауской области, двигаясь со стороны Актобе в направлении Аральска, не справившись с рулевым управлением допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной марки "Мерседес-Бенц" под управлением гражданина Республики Беларусь.

В результате ДТП водитель "Шевролет-Круз" госпитализирован в ЦРБ Хромтау, 30-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится расследование", - сообщили в департаменте полиции.

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