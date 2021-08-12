Система Orphus

Три женщины погибли в ДТП под Щучинском

11.08.2021 10072
Три женщины погибли в ДТП под Щучинском
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Три женщины погибли в аварии на трассе Нур-Султан - Петропавловск, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео аварии очевидцы выложили в соцсетях
 
По их словам, старая иномарка двигалась по автобану с огромной скоростью и столкнулась с попутно движущимся автомобилем. От удара тела людей выкинуло на проезжую часть. 
 
В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области подтвердили информацию о ДТП. 

Водитель автомашины марки Skoda, 43-летний житель Нур-Султана, двигаясь из столицы, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с попутно движущимся Zaz Chance. Им управлял 23-летний житель Нур-Султана. Три пассажирки второго авто скончались на месте аварии. Им было 24, 27 и 29 лет", - уточнили в ведомстве.

 
Ещё четыре пассажира доставлены в больницу. В отношении водителя автомобиля Skoda, по вине которого произошла авария, начато расследование. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая