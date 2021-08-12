Три женщины погибли в ДТП под Щучинском

Фото: polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Три женщины погибли в аварии на трассе Нур-Султан - Петропавловск, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Видео аварии очевидцы выложили в соцсетях

По их словам, старая иномарка двигалась по автобану с огромной скоростью и столкнулась с попутно движущимся автомобилем. От удара тела людей выкинуло на проезжую часть.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области подтвердили информацию о ДТП.





Водитель автомашины марки Skoda, 43-летний житель Нур-Султана, двигаясь из столицы, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с попутно движущимся Zaz Chance. Им управлял 23-летний житель Нур-Султана. Три пассажирки второго авто скончались на месте аварии. Им было 24, 27 и 29 лет", - уточнили в ведомстве.

Ещё четыре пассажира доставлены в больницу. В отношении водителя автомобиля Skoda, по вине которого произошла авария, начато расследование.

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