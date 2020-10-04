Уральск. 3 октября. Kazakhstan Today - Трое детей погибли в утонувшей машине в Уральске, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла сегодня, 3 октября, ближе к вечеру. Неизвестная женщина позвонила в полицию и сообщила, что в реке Чаган тонет автомобиль с тремя маленькими детьми. Прибывшим сотрудникам полиции не удалось спасти их, пишет "Уральская неделя"

Сегодня, в 16.55, поступил вызов в 102 от неизвестной женщины о том, что на берегу реки Чаган утонула машина, в которой находились трое детей. На место происшествия прибыл ближайший наряд полиции из числа трех сотрудников, которые мгновенно бросились в воду для спасения детей. К сожалению, спасти детей не удалось. Дети 2011, 2013 и 2014 годов рождения", - сообщил пресс-секретарь департамента полиции ЗКО Болатбек Бельдибеков.

Он также отметил, что полиция предприняла всё возможное для спасения детей из автомобиля.

В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что трагедия произошла в селе Достык района Байтерек. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что дети были оставлены без присмотра. Их тела извлекли из утонувшего автомобиля. На месте происшествия работали сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Позже Болатбек Бельдибеков добавил, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Он также отметил, что дети со взрослыми приехали на природу.

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