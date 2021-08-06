Трое детей выпали из окон в Костанайской области менее чем за неделю

КОСТАНАЙ. 5 АВГУСТА - В Костанайской области участились факты выпадения детей из окон многоэтажных домов. За последние 5 дней на территории региона зарегистрировано три таких случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несчастные случаи произошли с детьми 2, 3 и 5 лет. Все они находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Последний случай произошел вчера в областном центре. Ребенок 2018 года рождения остался лишь на пару минут без внимания отца, но этого хватило для страшной трагедии", - рассказали в полиции.

Причины несчастных случаев остаются прежними: оставление детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели (столов, стульев, диванов) рядом с подоконниками.

Полицейские в очередной раз предупреждают, что большую опасность представляют москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности. При этом даже двухлетний малыш способен выбить сетку из окна.

Цена блокираторов и ограничителей на окна не превышает несколько тысяч тенге, а их отсутствие может стоить детской жизни.

Департамент полиции Костанайской области просит родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.

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