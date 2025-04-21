20.04.2025, 17:41 20186
Трое малолетних детей погибли от отравления газом в Жамбылской области
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Тараз. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трое малолетних детей скончались от отравления природным газом в селе Сарымолдаева Жамбылской области.
Информация о трагедии появилась в социальных сетях.
По информации Telegram-паблика HALYQSTAN, девочки 3, 5 и 7 лет находились дома одни.
Трагедия произошла вчера вечером. Утром мама девочек закрыла их и ушла по делам. Вернувшись к вечеру, почувствовала запах газа. Девочки уже были без сознания. Женщина отвезла их в больницу, но было поздно. Они умерли в реанимации, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.
В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося. С родными девочек работают психологи.
Дополнено 20.04.2025, 18.15
Информацию прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.
По факту гибели в результате отравления природным газом в жилом доме в Меркенском районе троих детей начато досудебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз, проводятся следственные действия. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции", - сообщили в ведомстве.
Дополнено 20.04.2025, 18.53
В доме использовался кустарный газовый котел с неправильно установленным дымоходом, сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу QazaqGaz Aimaq.
В доме также не было вентиляционного канала, теплоизоляции, конденсатосборника, а также договора на обслуживание и датчика загазованности", - уточнили в газовой службе.
Напомним, в декабре прошлого года двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Акмолинской области. За месяц до этого в Астане произошел пожар в частном доме. В огне погибли четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет.
После трагедий детский омбудсмен Динара Закиева предложила запретить оставлять детей без присмотра.
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20.04.2025, 14:46 24256
Двое участников алматинского полумарафона скончались во время забега
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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время Almaty Half Marathon скончались два участника - 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади.
Информация появилась на сайте марафона.
Оба преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в Алматы. Организаторы действовали согласно регламенту: медслужбы, экстренные службы и полиция сработали оперативно и своевременно. Несмотря на принятые меры, спасти жизни участников не удалось", - говорится в информации.
Первому участнику стало плохо уже на первом километре дистанции на проспекте аль-Фараби.
В 8.15 сотрудники ДП сообщили, что упал участник. Скорая подъехала в течение минуты, пульса не было. Реанимационные мероприятия были проведены в соответствии с протоколом. Предварительное заключение - тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия", - сообщил врач 2/51 бригады Алибек Хожаназаров.
Организаторы подчеркнули, что Аккоян Рсалиев регулярно участвовал в забегах с 2021 года. Ранее успешно преодолевал дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon.
Второй погибший - Нурбол Ахмади - ранее участвовал на дистанции 10 км в забеге Winter Run 2025, зарегистрировался на полумарафон в Астане и Алматы, а также на марафон в Алматы.
Бегун потерял сознание на 16 километре дистанции. Прибывшие на место происшествия врачи оказывали реанимационные действия. Однако, безрезультатно, смерть наступила до приезда бригады. По словам врачей, предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии, острая сердечная недостаточность.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
По словам исполнительного директора корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаевой, безопасность участников - приоритет организаторов.
Во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции с экспертами на тему подготовки и безопасного бега", - сообщила организатор.
Корпоративный фонд "Смелость быть первым" приносит свои соболезнования родным и близким погибших. Организаторы связались с семьями бегунов и планируют оказать материальную помощь семьям погибших.
Два года назад в Алматинской области 41-летний марафонец скончался за несколько метров до финишной арки на забеге Tengri Ultra. У мужчины остановилось сердце.
20.04.2025, 12:30 26361
Трое взрослых и ребенок погибли в аварии в Павлодарской области
Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу
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Павлодар. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека, включая малолетнего ребенка, стали жертвами аварии, произошедшей вчера в Павлодарской области, сообщает департамент полиции региона.
19 апреля на 250-м километре автодороги Калкаман - Керней вблизи села Бирлик Баянаульского района произошло лобовое столкновение автомобилей Pontiac и Lada Granta. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения", - рассказали в полиции.
В результате аварии оба водителя и два пассажира, включая малолетнего ребенка, скончались на месте. Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Напомним, вчера в Акмолинской области произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившим воспитанников частной футбольной школы. Дети ехали в столицу на турнир без сопровождения полиции. Микроавтобус упал в кювет. На месте погиб тренер футбольной команды, один из подростков попал в реанимацию.
20.04.2025, 11:58 27561
ДТП с воспитанниками футбольной школы: один подросток остается в реанимации
Фото: unsplash.com
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Павлодар. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О состоянии воспитанников частной футбольной школы, попавших вчера в ДТП, рассказали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Всего в съехавшем в кювет микроавтобусе находились 16 детей. Некоторые из них получили травмы.
15 человек уже забрали домой родители. Один мальчик остается в реанимации. Его доставят санавиацией из Ерейментауской больницы в областную больницу Павлодара.
По данным комитета, родители несовершеннолетних дали согласие на участие детей в соревнованиях и их транспортировку. Но представители частной футбольной школы, несмотря на направленные ранее в исполнительные органы инструкции по организации перевозок несовершеннолетних, никого не проинформировали о поездке.
Напомним, детская футбольная команда попала в ДТП по пути в Астану. Дети ехали в столицу для участия в турнире. На месте происшествия скончался тренер.
19.04.2025, 13:06 43246
Проводник поезда Алматы - Ташкент спас жизнь ребенку
У ребенка начались судороги
Фото: КТЖ
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Ташкент. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время поездки поезда № 001 сообщением Алматы - Ташкент проводник спас жизнь девятилетнему мальчику, которому внезапно стало плохо в пути. Благодаря оперативным действиям удалось избежать трагедии, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".
На станции Келес во время погранично-таможенного досмотра у Ярослава Ч. резко ухудшилось самочувствие. Мальчик ехал в Ташкент с мамой на лечение. У ребенка начались судороги, и ситуация требовала немедленной медицинской помощи.
Проводник поезда Куатбек Дауылбаев, заметив резкое ухудшение состояния ребенка, незамедлительно оказал первую медицинскую помощь. Он предотвратил западение языка, аккуратно зафиксировал голову мальчика в безопасном положении и обеспечил проходимость дыхательных путей. Благодаря его грамотным действиям удалось стабилизировать состояние ребенка и спасти ему жизнь.
Начальник поезда оперативно вызвал скорую помощь на ближайшую станцию. К моменту прибытия состава на станцию Келес медицинская бригада уже ожидала поезд. Ярослав был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение Ташкента.
19.04.2025, 12:19 44416
Детская футбольная команда попала в ДТП по пути в Астану: один человек погиб
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 18 апреля, на трассе Астана - Ерейментау - Шидерты произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса, пытаясь обогнать грузовик, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Дети ехали из Павлодара в Астану на соревнования.
В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка", - рассказали в департаменте полиции.
19.04.2025, 09:43 46441
В СКО ограничили въезд в поселок Заречный из-за перелива
На месте организовано круглосуточное патрулирование
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Петропавловск. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с переливом воды через дорогу в поселке Заречный для обеспечения безопасности принято решение временно ограничить въезд для всех видов автотранспорта, сообщает пресс-служба акимата СКО.
На месте организовано круглосуточное патрулирование.
Для удобства жителей поселка организован подвоз на вахтовках. График движения: ежедневно с 6.30 до 20.00.
15 апреля на заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил о неэффективности принимаемых мер при паводках в Акмолинской области.
17.04.2025, 15:26 65746
В Астане 16 человек обратились к врачам после посещения одного из столичных ресторанов
Фото: pixabay.com
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане 16 человек обратились к врачам после посещения одного из столичных ресторанов, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Астаны.
По отравлению в ресторане "Коктем" в приемный покой ГКП на ПХВ "Городской инфекционный центр" акимата Астаны обратились 10 пациентов с острым гастроэнтеритом. 9 пациентов были госпитализированы для проведения необходимого обследования и оказания медицинской помощи. 1 пациент отказался от госпитализации и был отпущен с соответствующими рекомендациями по амбулаторному лечению. На сегодняшний день состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Пациенты находятся под наблюдением, получают необходимое лечение", - заверили в управлении.
Кроме того, в отделение многопрофильной городской детской больницы № 3 обратились 6 пациентов с клиническими признаками острой кишечной инфекции.
На сегодняшний день состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. Пациенты находятся под наблюдением, получают необходимое лечение", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в марте в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступило 10 воспитанников учебного центра дошкольного образования "Нурай".
Позже число пострадавших увеличилось. Также среди госпитализированных оказался трехмесячный малыш. Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса назвала причину массового отравления.
16.04.2025, 14:41 73411
Злоумышленники сообщили о готовящихся терактах в школах Семея
В полиции опровергли распространяющуюся информацию
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Семей. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Абайской области опровергли сообщения о готовящихся терактах в школах Семея.
В чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах. Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности и направлены на создание паники среди населения", - говорится в сообщении полиции.
Полицейские призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять исключительно официальным источникам информации.
Особо обращаем внимание, что распространение заведомо ложной информации о терактах - уголовно наказуемое деяние. В соответствии с законодательством, за подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 18 миллионов тенге либо лишения свободы на срок до пяти лет", - предупредили в областном ДП.
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